Breaking News delle 16.30 | Gaza, ultimatum di Trump ad Hamas per la pace

In questa edizione: Gaza, ultimatum di Trump ad Hamas per la pace. Capo Pentagono: "Pace attraverso la guerra". Femminicidio nel beneventano: caccia all'uomo. Istat: inflazione a settembre stabile a +1,6%. San Siro in vendita, Sala: "Sono soddisfatto". Champions: oggi Atalanta riceve Club Brugge.

30 Set 2025 - 16:48
02:00 

