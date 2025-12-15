Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Ucraina, stasera Meloni a Berlino

In questa edizione: Ucraina, stasera Meloni a Berlino, Mattarella: diplomazia decisiva per l'Italia, L'Isis rivendica l'attentato a Sydney, Manovra, partiti i lavori di revisione, 16enne ucciso a Bologna, condannato coetaneo, Serie A, stasera la Roma sfida il Como.

15 Dic 2025 - 16:52
01:58 