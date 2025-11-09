Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Ucraina, Kiev cerca di ripristinare l'energia

In questa edizione: Ucraina, Kiev cerca di ripristinare l'energia. Israele, ricevuto corpo di un altro ostaggio. Il Papa: "In guerra muoiono troppi bambini". Manovra, Giorgetti: "Siamo nel giusto". Schianto in tangenziale a Bergamo: 2 morti. Serie A: esame Bologna per il Napoli.

09 Nov 2025 - 16:31
