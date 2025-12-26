Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Ucraina, domenica l'incontro Trump-Zelensky

In questa edizione: Ucraina, domenica l'incontro Trump-Zelensky, Papa Leone: "Pace per l'Ucraina", Siria, esplosione in moschea: almeno 8 morti, Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristi, Aeroporti, voli a rischio per le feste, Checco Zalone, debutto da record al cinema.

26 Dic 2025 - 16:14
02:03 