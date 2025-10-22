Breaking News delle 16.00 | Sfuma vertice Trump-Putin. Raid su asilo

In questa edizione: Sfuma vertice Trump-Putin. Raid su asilo, Meloni: "Sostegno a Kiev, no invio soldati", Manovra bollinata, testo sale a 154 articoli, Agguato bus, test dna per altri 6 ultrà, Milano, donna accoltellata: si cerca l'ex, Champions League, in campo Juve e Atalanta.
