Breaking News delle 16.00 | Riunione dei volenterosi al G20 in Sudafrica

In questa edizione: Riunione dei volenterosi al G20 in Sudafrica. Kiev-Usa, colloqui in Svizzera su fine guerra. Mattarella a Padova per i medici per l'Africa. Nordio: "Bimbi via da famiglia è atto doloroso". Il mondo della musica piange Ornella Vanoni. Serie A, il Napoli punta a tornare in vetta.

22 Nov 2025 - 17:07
01:47 