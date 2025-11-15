Breaking News delle 16.00 | "Presto nuovi sistemi di difesa"

Logo Tgcom24
In questa edizione: "Presto nuovi sistemi di difesa", Manovra: presentati circa 5700 emendamenti in Senato, Agguato a Napoli: ucciso un 26enne, Confcommercio: 140mila negozi spariti in Italia negli ultimi 12 anni, Papa Leone XIV incontra alcuni rappresentanti della settima arte, Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare.

15 Nov 2025 - 16:13
02:06 