Breaking News delle 16.00 | Papa: "Prego per i morti che nessuno ricorda"

In questa edizione: Papa: "Prego per i morti che nessuno ricorda". Usa, prove di sbarco a Porto Rico. Mosca: l'incontro Trump-Putin non è urgente. Attacco treno Uk, escluso terrorismo. Giovani uccisi a colpi di pistola. Sinner in campo per tronato numero 1 dell'Atp.

02 Nov 2025 - 16:21
02:05 