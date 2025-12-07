Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Mosca: sulla Ue la pensiamo come Trump

In questa edizione: Mosca: sulla Ue la pensiamo come Trump. Netanyahu: se mi graziano non mi dimetto. Macron alla Cina: "Meno deficit o dazi". Lega: serve un esame di integrazione. Portici, ritrovata la 16enne scomparsa. Cremonese a gonfie vele, stasera Napoli-Juve.

07 Dic 2025 - 16:12
