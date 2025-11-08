Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Meloni: patrimoniale? Mai con la destra

In questa edizione: Meloni: patrimoniale? Mai con la destra, Trump toglie a Orban sanzioni su petrolio, Papa: dare dignità e stabilità al lavoro, Mef: economia sommersa 9,1% pil, Cade ultraleggero a Ferrara, morto pilota, Alle 18 derby della Mole, domani Atp Finals

08 Nov 2025 - 16:23
01:52 