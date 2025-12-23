Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Manovra, via libera del Senato con 110 sì

In questa edizione: Manovra, via libera del Senato con 110 sì. Kiev: "Non c'è abbastanza pressione su Mosca". Caso Epstein, diffusi oltre 11mila documenti. Tribunale: bimbi restano nella casa famiglia. Londra, Greta arrestata a raduno Pro Pal. Il Napoli torna a casa dopo vittoria a Riad.

23 Dic 2025 - 17:31
