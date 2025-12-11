Breaking News delle 16.00 | Lavrov: idee Europa non utili a negoziato

Logo Tgcom24
In questa edizione: Lavrov: idee Europa non utili a negoziato, L'invito Usa all'Italia per la pace a Gaza, Decreto Milleproroghe all'esame del Cdm, Urbanistica Milano, nuovo palazzo sequestrato, Time: l'AI è la persona dell'anno, Stasera Europa League e Conference.

11 Dic 2025 - 16:54
01:50 