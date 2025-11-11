Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Kiev, grazie alla nebbia 300 russi a Pokrovsk

In questa edizione: Kiev, grazie alla nebbia 300 russi a Pokrovsk. Israele, primo sì pena di morte terroristi. "Inaccettabili allusioni su armi nucleari". Romo Roma, un occupante ferito. Bankitalia, prosegue aumento tassi mutui. Atp Finals: Musetti contro De Minaur.

11 Nov 2025 - 16:52
