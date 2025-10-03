Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Gaza, lo sciopero generale blocca l'Italia

In questa edizione: Gaza, lo sciopero generale blocca l'Italia, Sciopero per Gaza, scontro Salvini-Landini, Flotilla, atterrati a Roma i 4 parlamentari, Attentato a Manchester, polizia apre indagine, Ostuni, ritrovato il corpo del 63enne, Serie A, stasera alle 20:45 Verona-Sassuolo.

03 Ott 2025 - 17:02
02:02 

