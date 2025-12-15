Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.30 | Ucraina, Zelensky a Berlino

In questa edizione: Ucraina, Zelensky a Berlino. "Mosca vuole ridefinire confini Ue". Strage Bondi Beach, c'è la firma dell'Isis. Bankitalia, debito pubblico ai massimi. Schianto a Rimini, morta 18enne. Calcio, stasera Roma-Como.

15 Dic 2025 - 14:49
01:58 