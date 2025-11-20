Breaking News delle 14.00 | Zelensky in Turchia per incontrare Erdogan

In questa edizione: Zelensky in Turchia per incontrare Erdogan, Usa-Arabia, accordo su F-35 e nucleare civile, Camera: "Senza consenso è violenza sessuale", Ex Ilva, la protesta dei sindacati a Genova, madre e figlio trovati morti in Salento, Coppa Davis, attesa per l'esordio dell'Italia