Breaking News delle 14.00 | Zelensky a Palazzo Chigi da Meloni

In questa edizione: Zelensky a Palazzo Chigi da Meloni. Ucraina, Trump: "Ue debole, non sa che fare". Confesercenti: riequilibrare e-commerce. Dall'Ue 728 milioni per i ricercatori. Roma, ragazza trovata morta in cortile. Champions, a San Siro arriva il Liverpool.

09 Dic 2025 - 14:23
