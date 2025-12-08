Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Ucraina, Zelensky a Londra dai "volenterosi"

In questa edizione: Ucraina, Zelensky a Londra dai "volenterosi", Ue, stretta sui rimpatri irregolari, Immacolata, l'omaggio di Papa Leone, Tangenti, ai domiciliari primario di Roma, Cina, vola l'export a novembre, Serie A, stasera Torino-Milan

08 Dic 2025 - 14:30
