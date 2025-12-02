Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca

In questa edizione: Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca. Il Papa lascia il Libano, appello alla pace. Garlasco, spuntano foto inedite di Sempio. Ex Ilva, operai verso blocco autostrada. Coppa Italia, stasera la Juve sfida l'Udinese.

02 Dic 2025 - 14:33
02:03 