Breaking News delle 14.00 | Soldi ad Hamas: nove arresti, tra cui Hannoun

In questa edizione: Soldi ad Hamas: nove arresti, tra cui Hannoun. Ucraina, oggi la call tra Zelensky ed europei. La legge di bilancio approda alla Camera. 18enne accoltellato a Napoli, è grave. Famiglia nel bosco, presentata nuova istanza. Serie A, oggi in campo cinque match.

27 Dic 2025 - 15:34
01:52 