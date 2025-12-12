Breaking News delle 14.00 | Sciopero, Landini: "Un paese che non c'è"

In questa edizione: Sciopero, Landini: "Un paese che non c'è", Cremlino: tregua dopo ritiro Kiev dal Donbass, Gaza, ancora morti per il maltempo, Natale, Papa Leone: evitare shopping dopante, La super influenza piega la Gran Bretagna, Milano-Cortina, ecco i portabandiera.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.