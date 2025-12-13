Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Russia-Ucraina, ancora negoziati per Witkoff

In questa edizione: Russia-Ucraina, ancora negoziati per Witkoff, Papa ai diplomatici: "Costruire intese", Fra Thailandia e Cambogia ancora tensioni, Tredicesime in arrivo, un aiuto per i regali, Da Tether un miliardo per la Juventus, Serie A, alle 15 in campo Torino-Cremonese

13 Dic 2025 - 14:22
