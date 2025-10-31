Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Riforma giustizia, verso il referendum

In questa edizione: Riforma giustizia, verso il referendum. Ponte su Stretto, Salvini: "Nessuno scontro". Gaza, il piano degli Usa per la Striscia. Garlasco, indagato il padre di Andrea Sempio. Istat, calano prezzi del carrello della spesa. Calcio, Spalletti ufficialmente juventino.

31 Ott 2025 - 14:34
02:01 