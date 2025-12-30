Breaking News delle 14.00 | Pnrr, Meloni: "Italia capofila in Europa"

In questa edizione: Pnrr, Meloni: "Italia capofila in Europa", Manovra, via libera finale, Ucraina, vertice leader Ue e Canada, Hannoun nega finanziamenti ad Hamas, Incidente A26, 1 morto e almeno 20 feriti, Fine anno tra gelo e picco influenzale