Breaking News delle 14.00 | Piano Trump, i leader Ue sentono Zelensky

In questa edizione: Piano Trump, i leader Ue sentono Zelensky, Golden Power, procedura infrazione Ue a Italia, Dal 2026 rischio organico in pronto soccorso, Istat, 1 donna su 3 vittima di violenza, Ciclone d'inverno sull'Italia, pioggia e neve, Tennis, Italia-Belgio oggi in Coppa Davis.

21 Nov 2025 - 14:27
01:57 