Breaking News delle 14.00 | Papa: "Prego per i morti che nessuno ricorda"

In questa edizione: Papa: "Prego per i morti che nessuno ricorda". Mosca: l'incontro Trump-Putin non è urgente. Attacco in treno: 11 feriti, due gravi. Giovani uccisi a colpi di pistola. Frontale con autobotte dei pompieri, un morto. Calcio e tennis, attesa per le sfide di oggi.

02 Nov 2025 - 14:56
01:59 