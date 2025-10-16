Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Papa, Mattarella e Meloni agli 80° della Fao

In questa edizione: Papa, Mattarella e Meloni agli 80° della Fao. Eurocamera, stop energia russa dal 2027. Trump: Hamas rispetti accordi o torna Israele. Manovra, interventi per 18 miliardi. Grecia, si a giornata lavorativa di 13 ore. Femminicidio Pamela, Soncin non risponde a gip.

16 Ott 2025 - 14:39
02:04 