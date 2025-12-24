Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Papa Leone XIV invoca 24 ore di tregua

In questa edizione: Papa Leone XIV invoca 24 ore di tregua, Meloni: augurio sincero a tutti gli italiani, Manovra in commissione bilancio il 27 e 28, Pirata della strada travolge e uccide pedone, Betlemme torna a festeggiare il Natale, Maltempo, allerta gialla in 9 regioni

24 Dic 2025 - 14:24
