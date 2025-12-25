Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Papa Leone: "L'umanità provata grida"

In questa edizione: Papa Leone: "L'umanità provata grida". Bombardamenti russi sul Mare di Barents. Gaza, Katz: non lasceremo la Striscia. Kilimangiaro, si schianta elicottero: 5 morti. Maltempo, allerta in varie regioni. Natale d'oro per il turismo italiano.

25 Dic 2025 - 14:20
01:43 