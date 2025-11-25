Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Oggi giornata contro la violenza sulle donne

In questa edizione: Oggi giornata contro la violenza sulle donne, Ucraina, colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi, Matrimoni gay: validi se contratti in paesi Ue, Regionali, vincono Stefani, Fico e Decaro, Roma, stuprata davanti fidanzato: 3 fermi, Serie A, attesa per Juve-Napoli

25 Nov 2025 - 14:39
02:01 