Breaking News delle 14.00 | "No tregua di Natale, puntiamo alla pace"

In questa edizione: "No tregua di Natale, puntiamo alla pace". Ingresso Kiev in Ue, Crosetto scettico. Manovra, 3,5 miliardi per investimenti. Sanità, "360 giorni di attesa per una tac". Fontana di Trevi, ipotesi ticket. Calcio, tutto pronto per la Supercoppa show.

16 Dic 2025 - 14:27
