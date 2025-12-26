Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristi

In questa edizione: Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristi, Ucraina, Zelensky annuncia incontro con Trump, Papa Leone: "Pace per l'Ucraina", Giappone, attacco con coltello in fabbrica, Aeroporti, voli a rischio per le feste, Checco Zalone, debutto da record al cinema.

26 Dic 2025 - 14:20
02:02 