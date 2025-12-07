Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Mosca: sulla Ue la pensiamo come Trump

In questa edizione: Mosca: sulla Ue la pensiamo come Trump. Alla ricerca dell'ultimo ostaggio. Macron minaccia la Cina: pronti dazi europei. Portici, ritrovata 16enne scomparsa. Milano aspetta la prima della Scala. Serie A: stasera Napoli-Juventus

07 Dic 2025 - 14:20
01:53 