Breaking News delle 14.00 | Mosca attacca base degli F-16 in Ucraina

In questa edizione: Mosca attacca base degli F-16 in Ucraina. "Inaccettabili allusioni su armi nucleari". Rogo Roma, un occupante ferito. Cecchettin, il padre: "Due anni di dolore". Bankitalia, prosegue aumento tassi mutui. Sinner, buona la prima a Torino.

11 Nov 2025 - 14:30
01:57 