Breaking News delle 14.00 | Meloni: manteniamo la pressione sulla Russia

In questa edizione: Meloni: manteniamo la pressione sulla Russia. "È il momento dell'indipendenza dell'Europa". Tajani: "Nostri dati export molto positivi". La Russia aumenta concentrazione delle truppe. Vacanze di Natale, 19 mln italiani in viaggio. Supercoppa, vigilia della finale a Riad

17 Dic 2025 - 14:19
