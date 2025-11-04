Breaking News delle 14.00 | Mattarella: "Creare forza di difesa europea"

Logo Tgcom24
In questa edizione: Mattarella: "Creare forza di difesa europea". Crollo Torre a Roma, procura avvia indagini. Accoltellata a Milano: vittima scelta a caso. Lagard: "Sostegno a euro al massimo storico". Tragedia in Nepal, morti 5 alpinisti italiani. Calcio, Pioli-Fiorentina: ufficiale l'esonero.

04 Nov 2025 - 15:53
