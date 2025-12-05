Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Mattarella accende il braciere olimpico

In questa edizione: Mattarella accende il braciere olimpico. Ucraina, Modi: India dalla parte della pace. Usa: in Ue rischio cancellazione civiltà. Tatiana, il fratello: se vorrà ci racconterà. Ponte Immacolata, 31 milioni di spostamenti. Serie A, domani tre anticipi.

05 Dic 2025 - 14:29
02:09 