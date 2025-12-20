Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Manovra, nuovo emendamento del governo

In questa edizione: Manovra, nuovo emendamento del governo, Online gli Epstein files, centinaia di foto, Attacco Usa in Siria, colpiti 70 siti, Oggi corteo Askatasuna, timori per sicurezza, Confcommercio, spesa media Natale 211 €, Serie A, stasera Juve-Roma.

20 Dic 2025 - 14:17
02:06 