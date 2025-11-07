Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Manovra: la Cgil proclama lo sciopero generale

In questa edizione: Manovra: la Cgil proclama lo sciopero generale, Gaza: Israele blocca l'ingresso degli aiuti umanitari, Nepal: sospese le ricerche dei 5 alpinisti dispersi, Femminicidio di Giulia Cecchettin: chiuso il processo, A Roma la Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, Serie A, stasera è Cremonese-Pisa.

07 Nov 2025 - 14:31
01:55 