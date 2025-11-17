Breaking News delle 14.00 | Maltempo: esondazioni e frane in Friuli

Logo Tgcom24
In questa edizione: Maltempo: esondazioni e frane in Friuli. Zelensky a Parigi da Macron: intesa su caccia. Tensioni tra Cina e Giappone. Pil, Ue taglia stime Italia: +0,4% nel 2025. Euroallumina, operai protestano sul silo. Calcio, delusione dopo Italia-Norvegia.

17 Nov 2025 - 14:32
02:11 