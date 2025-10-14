Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | La visita di Papa Leone al Quirinale

In questa edizione: La visita di Papa Leone al Quirinale. Verona, esplode casolare: fermati tre fratelli. Pace per Gaza, ora seconda fase dell'accordo. Manovra, oggi il Cdm sulle misure. Ponte Morandi, chiesti 18 anni per Castellucci. Italia, con Israele a caccia del pass playoff.

14 Ott 2025 - 16:06
02:13 