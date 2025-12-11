Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | La minaccia di Lavrov agli europei

In questa edizione: La minaccia di Lavrov agli europei, Il Milleproroghe oggi in Cdm, Federmeccanica: produzione in calo nei 9 mesi, Urbanistica Milano, nuovo palazzo sequestrato, Truffa milionaria a Santa Maria del Fiore, Stasera Europa League e Conference.

11 Dic 2025 - 14:29
02:14 