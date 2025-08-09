Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | L'Italia ha paracadutato gli aiuti su Gaza

In questa edizione: L'Italia ha paracadutato gli aiuti su Gaza. Zelensky: "Non regaleremo la nostra terra". Confartigianato: corre l'export anti dazi. Botulino, tre indagati per omicidio colposo. Padova, 19enne violentata: tre arresti. Atp Cincinnati, Sinner debutta contro Galan.

09 Ago 2025 - 14:19
