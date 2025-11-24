Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 14.00 | L'addio a Ornella Vanoni, oggi i funerali

In questa edizione: L'addio a Ornella Vanoni, oggi i funerali. Pace in Ucraina, Trump: "Grandi progressi". Elezioni regionali, seggi aperti fino alle 15. Tari, sale spesa media: 340 euro a famiglia. Maltempo, allerta gialla in 12 regioni. Tennis, l'Italia vince la quarta Coppa Davis.

24 Nov 2025 - 14:21
02:04 