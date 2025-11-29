Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Kiev al buio dopo l'attacco russo

In questa edizione: Kiev al buio dopo l'attacco russo. Il Papa: nel 2033 incontro tra religioni. Il sole crea problemi: ritirati 6mila Airbus. Scritte choc al Giulio Cesare di Roma. Famiglia del bosco, sì a una casa. Serie A: prima la Juve, poi Milan-Lazio

29 Nov 2025 - 14:19
02:01 