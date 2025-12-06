Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Kallas: Usa ancora nostro maggiore alleato

In questa edizione: Kallas: Usa ancora nostro maggiore alleato. Ucraina, a Miami nuovo round di colloqui. Mattarella: i volontari sono veri patrioti. Confcommercio: oltre 10 miliardi per i regali. Anziana uccisa in casa, fermato il nipote. La fiaccola di Milano-Cortina sfila a Roma.

06 Dic 2025 - 14:23
01:52 