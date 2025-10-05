Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Israele: "Vergognose menzogne" su Greta

In questa edizione: Israele: "Vergognose menzogne" su Greta. Gaza, domani la trattativa in Egitto. I missili russi sfiorano attivisti italiani. Il Papa per la pace e per i migranti. Urne aperte in Calabria, affluenza in aumento. Serie A: poker Inter, stasera Juve-Milan.

05 Ott 2025 - 15:01
02:03 

