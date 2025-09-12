Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | In corso esercitazioni tra Mosca e Minsk

In questa edizione: In corso esercitazioni tra Mosca e Minsk. Gerusalemme, attacco col coltello, due feriti. Kirk, diffuso nuovo video dell'attentato. Istat, tasso di disoccupazione rimane stabile. Fuggono a un controllo, un morto. Aperto il testamento di Armani.

12 Set 2025 - 14:16
01:55 

