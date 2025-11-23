Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Ginevra: tavolo Ue-Usa-UK sulla pace di Trump

In questa edizione: Ginevra: tavolo Ue-Usa-UK sulla pace di Trump, Ostaggi in Nigeria, l'appello di Papa Leone, Tentato femminicidio nel napoletano, Giovane ucciso a Napoli: arrestato 15enne, L'omaggio di Milano ad Ornella Vanoni, Domenica con Inter-Milan e Coppa Davis.

23 Nov 2025 - 14:22
02:03 