Breaking News delle 14.00 | Gaza, Onu approva la risoluzione Usa

In questa edizione: Gaza, Onu approva la risoluzione Usa. Ucraina, nessun inviato russo in Turchia. Madre e figlia di 10 anni uccise a Innsbruck. Milano, scontro auto-suv: scagionato 20enne. Bonus elettrodomestici, fondi in esaurimento. Addio alle gemelle Kessler, morte insieme.

18 Nov 2025 - 14:59
02:05 